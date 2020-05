Guardie ecologiche volontarie, “aumenta la collaborazione con le università”

(red.) Via libera dal Pirellone alla nuova Legge che disciplina il servizio volontario di vigilanza ecologica. Approvati gli emendamenti presentanti dal vice capogruppo della Lega, Floriano Massardi.

“Esprimo soddisfazione per questa nuova Legge – afferma Massardi – che rinnova la normativa regionale sulle Guardie Ecologiche Volontarie, quasi 3000 in Lombardia, che rappresentano un fondamentale a salvaguardia del nostro territorio. Dal canto mio ho voluto contribuire per cercare di migliorare questo testo con alcune proposte mirate.

In primo luogo ho chiesto che venisse attuata l’uniformazione sulla modulistica, al fine di semplificare la burocrazia il più possibile e garantire procedure più rapide e coerenti. Inoltre, tema che ritengo fondamentale, ci sarà maggiore collaborazione tra le GEV con le Università e gli Istituti di ricerca. Gli enti che gestiscono il servizio di vigilanza ecologica infatti potranno stipulare apposite convenzioni con i nostri atenei.

Un altro emendamento punta a migliorare ulteriormente i compiti di salvaguardia della biodiversità. Infine, per quanto riguarda i siti della rete ecologica Natura 2000, regolarmente visitati dalle GEV, l’emendamento approvato chiede da parte loro una collaborazione attiva con gli enti gestori al fine di perseguire gli obiettivi previsti dai rispettivi piani.

Nel complesso si tratta di una Legge molto equilibrata, che introduce numerose novità e concilia i molteplici aspetti relativi alla gestione del servizio, favorendo inoltre – conclude Massardi – la cooperazione su molti fronti anche con la Protezione civile, la forestale e Arpa Lombardia”.