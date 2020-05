Sostegno affitti, “per i fondi il governo accelera”

(red.) Nicola Di Marco, consigliere regionale M5S Lombardia: “Nel pieno dell’emergenza sanitaria è necessario aiutare le famiglie in difficoltà con gli affitti. Ci sono padri e madri che hanno visto aggravarsi la propria situazione economica. In loro aiuto il Governo ha accelerato lo stanziamento dei fondi previsti in legge di bilancio 2019, 60 milioni di euro, di cui circa 10 milioni di euro andranno a Regione Lombardia. Serviranno anche a sanare l’eventuale morosità pregressa e a pagare i canoni di questi mesi. In un momento simile c’è grande bisogno di rapidità nelle azioni e con questa misura il Governo Conte dimostra il suo sostegno al diritto alla casa”.