Coronavirus in regione, Girelli nella commissione d’inchiesta

(red.) Il capogruppo del Pd in commissione sanità e presidente della Commissione speciale sulla condizione carceraria Gian Antonio Girelli, insieme ai colleghi Carmela Rozza e Jacopo Scandella, è stato indicato dal Partito Democratico per fare parte della Commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia in regione Lombardia.

I tre nomi sono stati formalizzati oggi dal capogruppo Fabio Pizzul al presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi.