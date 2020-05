Legge 121, “più di 80 milioni per gli operatori sanitari”

(red.) “Approvati i finanziamenti a Comuni lombardi, alle Province e agli operatori sanitari. Il piano Fontana da 3 miliardi di euro è realta”. Lo ha detto l’assessore regionale lombardo Fabio Rolfi in merito all’approvazione da parte del Consiglio della legge regionale 121 relativa alla ripresa economica in Lombardia.

“Ancora una volta la Regione Lombardia dà liquidità agli enti locali per far ripartire le opere pubbliche entro la fine dell’anno. Subito 400 milioni ai comuni lombardi: 50 milioni di euro al territorio bresciano; 2 milioni di euro alla città per opere pubbliche. Poi risorse alle Province per mettere in sicurezza scuole e strade” aggiunge l’assessore.

“Più di 80 milioni di euro anche per gli operatori sanitari. Il ringraziamento concreto per chi è stato in prima linea durante l’emergenza” conclude Rolfi.