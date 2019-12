Grande Guerra, la Regione sostiene i musei

(red.) Via libera dal Pirellone all’ordine del giorno presentato dal Consigliere leghista, Francesco Ghiroldi, con cui si sosterrà il completamento strutturale dei musei finalizzati al ricordo della Grande Guerra.

“Il provvedimento – spiega Ghiroldi – impegna la Giunta allo stanziamento di ulteriori risorse a servizio della DG Cultura e Autonomia affinché vengano ultimati i lavori di realizzazione dei musei a ricordo della Prima Guerra Mondiale”.

“Regione Lombardia – precisa il Consigliere – sostiene la tutela e la valorizzazione del Patrimonio storico-militare come elemento irrinunciabile per promuovere l’identità e lo sviluppo del territorio lombardo in termini culturali, educativi e di promozione turistica. A questi aspetti si aggiunge un’esigenza di tipo pratico che è quella di sostenere economicamente gli enti museali in un periodo non facile”. “In questo modo – conclude l’esponente del Carroccio – nel corso del prossimo anno vedranno la luce tutte quelle realtà che per ragioni finanziarie sono state costrette a rinviare la chiusura dei lavori”.