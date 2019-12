Legge 194, “in Lombardia nessun approfondimento”

(red.) Oggi la Commissione regionale Sanità della Lombardia ha audito sette tra esperti e associazioni sulla proposta di legge d’iniziativa popolare che impegna la regione all’effettiva applicazione della Legge 194. Due medici si sono dette a favore della legge, mentre cinque associazioni hanno rappresentato la loro contrarietà al provvedimento.

Monica Forte, consigliera regionale del M5S Lombardia, dichiara: “Sono rammaricata, si è persa un’occasione per approfondimento serio e tecnico sulla effettiva applicazione legge 194 in Lombardia. Il M5S attendeva un’analisi tecnico-scientifica. Al contrario, abbiamo ascoltato comitati come l’associazione “NO 194” che hanno offerto il loro punto di vista soggettivo e politico sul tema”.

“Non aiutano infatti un dibattito oggettivo il terrorismo ideologico di frasi come ‘i contraccettivi hanno soppresso 6 milioni di essere umani’, ‘più si usano contraccettivi più cresce il numero di aborti’ o paragoni inaccettabili tra nazismo e legge 194. Su questi temi serve serietà e compostezza, la dialettica bene-male, antiabortisti-abortisti, favorevoli-contrari non fa l’interesse delle donne e della Lombardia.

L’atmosfera da caccia alle streghe non deve turbare i lavori di una istituzione al servizio della collettività: per i passaggi successivi mi aspetto ragionamenti oggettivi e un confronto su dati scientifici nel merito del provvedimento e non posizioni ideologiche ed emotive”.