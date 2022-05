Ritrovata a Torino la donna scomparsa in Valle d’Aosta

Brescia. E’ stata ritrovata giovedì 5 maggio a Torino, in buone condizioni di salute, Anna Agnieszka Sobczuk, la donna di 46 anni originaria della Polonia ma residente a Brescia che risultava scomparsa da Valtournenche (Aosta) il 22 aprile scorso.

Un passante ha segnalato la presenza della donna alla trasmissione “Chi l’ha visto?” ed i carabinieri l’hanno rintracciata in via Cernaia. A segnalare la scomparsa della donna, che si era allontanata dall’albergo in cui lavorava come stagionale, il compagno, suo collega di lavoro nel ristorante di un hotel ai piedi del Cervino.

La 46enne è stata accompagnata in ospedale, dove è stata visitata e poi dimessa.