Villa Carcina, ritrovato il 13enne che si era allontanato da casa

(red.) E’ stato ritrovato in buone condizioni in ragazzino 13enne che si era allontanato dalla sua abitazione di Villa Carcina (Brescia) nella mattina di giovedì 31 marzo, mentre si recava a scuola in bicicletta.

Il giovanissimo aveva fatto perdere le sue tracce ma, in serata, è stato riconosciuto da un gruppo di giovani a Concesio, all’altezza del supermercato Bennet.

Fine dell’incubo per i familiari che ne avevano denunciato la scomparsa, lanciando l’allarme anche sui social.

Il 13enne era stato avvistato diverse volte durante la giornata in cui si era spostato tra diversi comuni: Polaveno, Gussago e Rodengo. Quindi, verso mezzanotte, è stato individuato e raggiunto dai carabinieri di Gardone Valtrompia che lo hanno poi ricongiunto ai genitori.