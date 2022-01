Orzinuovi, minaccia di togliersi la vita: salvato dai vigili

(red.) E’ stata la prontezza, unità alla professionalità della Polizia Locale di Orzinuovi a scongiurare un gesto tragico a Orzinuovi, nel bresciano.

Cosa è successo? Un 50enne, in stato di agitazione, oppresso da problematiche personali, minacciava di uccidersi con un coltello.

In stato di grande agitazione, urlando e brandendo l’arma all’altezza del collo, gridava il proprio intento suicidiario quando gli agenti, intervenuti forse per una chiamata dei vicini, allarmati dalle grida dell’uomo, si sono presentati all’abitazione del 50enne, il quale è stato poi convinto a desistere dal drammatico gesto che voleva compiere. L’uomo è stato quindi accompagnato in ospedale per accertamenti.