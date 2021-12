Carpenedolo, paura per agricoltore scomparso da casa

(red.) Si era allontanato volontariamente da casa alle prime luci dell’alba, facendo scattare l’allarme dei familiari, preoccupati per la prolungata assenza.

Fortunatamente l’uomo, un agricoltore 43enne di Carpenedolo, è stato ritrovato, sano e salvo, dopo ore di ricerche, a poche centinaia di metri dall’azienda agricola di famiglia. I motivi dell’allontanamento non sono ancora stati chiariti, ma si temeva che l’uomo potesse essere finito nel Chiese, vicino alla sponda in cui era stato avvistato per l’ultima volta, a Mezzane di Calvisano.

Il 43enne aveva guadato a piedi il corso d’acqua e di lui si erano poi perse le tracce. In campo, per le ricerche, due squadre di vigili del fuoco, con l’ausilio di un elicottero, la polizia locale di Calvisano ed i carabinieri. Scandagliate anche le rive del corso d’acqua, senza esito e, attorno alle 17,30 l’agricoltore, spossato fisicamente e psicologicamente, è stato avvistato nei pressi di un ponticello che sovrasta un affluente del Chiese.