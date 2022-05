Pomeriggio con musica, rinfresco e brindisi per il fund raising di Rinascita

Brescia. Sabato 21 maggio c’è il lancio ufficiale della campagna di fund raising per l’acquisto della sede della Libreria Rinascita. Dalle 17, in via della Posta 7, appuntamento con musica, rinfresco e brindisi per l’avvio della nuova avventura.

Nel piano meno 1 della libreria viene proiettato il video dedicato a Valerio, lo storico libraio di Rinascita in pensione da un anno, e ai protagonisti che hanno fatto la storia della libreria.

Sabato 21 maggio vengono anche inaugurati gli ‘scaffali delle idee’. Chi sottoscriverà una delle tessere potrà scegliere un libro tra quelli esposti in libreria, scrivere una dedica o un pensiero e lasciare il libro sullo scaffale delle idee. Nlr donerà poi i libri lasciati all’associazione Carcere & Territorio Odv, che si incaricherà poi di farli avere alle biblioteche dei due istituti penitenziari bresciani.