Martedì in Aab la presentazione del libro di Giovanni Lamberti

Brescia. Martedì 24 maggio 2022 alle ore 18 nella sede di Aab in vicolo Delle Stelle 4 a Brescia è in programma la presentazione del libro di Giovanni Lamberti “Marzo aprile maggio 2020: il mio percorso professionale e artistico rivissuto nei luoghi del Covid 19”. Gli uomini, la sanità, le istituzioni fra scelte difficili e grandi incertezze (Liberedizioni).

Intervengono: Giovanni Lamberti, autore del libro e Marcello Zane, editore. Introduce e coordina Dino Santina, direttore dell’Aab.

Il libro di Giovanni Lamberti presenta un tema ancora di attualità e propone una riflessione utile e approfondita anche perché l’autore è stato dirigente della sanità lombarda. Il testo – scritto nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020 nel pieno della prima ondata del Coronavirus che ha investito l’Italia, la Lombardia e in particolare Bergamo e Brescia, città in cui vive l’autore – fonde competenza, conoscenza diretta, emozioni analisi. Ma Giovanni Lamberti è anche artista (da tempo è iscritto all’Associazione Artisti Bresciani) e scrive di quella pandemia anche dal punto di vista dell’arte, una passione che ha sempre accompagnato i suoi momenti di vita e la sua attività professionale.