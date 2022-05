A Orzinuovi “Parole Parole Parole”, presentazione di libri per tutti i gusti

Orzinuovi. E’ in programma domenica 22 maggio 2022, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 presso il Parco Alcide De Gasperi (Giardini pubblici) di Orzinuovi l’iniziativa “Parole Parole Parole“, presentazione di libri per tutti i gusti, una formula innovativa in cui tutti possono trovare ciò che cercano e scoprire ciò che non sapevano di cercare. Nel pomeriggio di domenica letture, bookcrossing, presentazione delle attività della biblioteca e molto altro.