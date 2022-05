“L’inganno della mantide”, domenica a Fleurville la presentazione

Brescia. Domenica 15 maggio 2022 alle ore ore 17.30 presso Fleurville, giardino letterario in corso Cavour 6 a Brescia è in programma la presentazione del libro “L’inganno della mantide” (Calibano editore) di Francesca Romano. Moderatore Massimiliano Peroni, libraio, titolare della libreria Florville, laureato in filosofia, tiene corsi di letteratura e scrittore di articoli di critica culturale.

La mantide orchidea è un insetto che riprende forme e colori di varie specie di orchidea: un travestimento efficace, che risulta tanto allettante quanto letale per le vittime che ne vengono attratte e che trovano la morte tra le sue spire. E l’inganno è il filo conduttore dei sette racconti che compongono questa raccolta, tingendosi ora di giallo, ora di noir, a tratti di grottesco: un sottile gioco di finzione, il bluff di una partita a poker tra scrittore e lettore. Ingresso libero.