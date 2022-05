“Brescia Capricciosa”, la presentazione giovedì a San Polo

Brescia. Giovedì 5 maggio alle 18.30, nella biblioteca San Polo di via Tiziano 246 (fermata metro San Polo Parco), Alessandro Alghisi, in dialogo con il sindaco della città Emilio Del Bono, percorrerà un viaggio tra i luoghi e le storie di Brescia attraverso la proiezione dei disegni tratti dal libro “Brescia Capricciosa”. Seguirà rinfresco offerto dal ristorante Dukka di Brescia.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Da dove viene la locomotiva in Castello? E i due leoni di pietra con cui tutti giocano? Il libro “Brescia Capricciosa – la città raccontata con la matita” nasce da un’idea di Alessandro Alghisi che, taccuino alla mano, sta raccontando con i suoi disegni i luoghi della città con sguardo insolito e originale. L’autore svela, in punta di matita, soggetti inaspettati che rendono ogni sito unico ma sempre riconoscibile, in una ricerca – condotta con rispetto e ammirazione – di monumenti sottratti con curiosità all’abitudine. Dalle opere pubblicate nel volume emerge una Brescia poliedrica, immortalata non solo nel suo aspetto monumentale e artistico, ma anche nella sua vocazione turistica e industriale.

Accanto alla Torre dell’orologio di piazza Loggia e al Capitolium, compaiono il gasometro e la locomotiva del castello, accanto all’organo Antegnati in Duomo Vecchio e del pavone di San Salvatore, sono raffigurati il ponte ferroviario sul Mella e le fornaci di Ponte Crotte. Un originale viaggio illustrato attraverso i disegni che, realizzati con stile unico e inconfondibile, tracciano un itinerario che tutti possono immaginare di percorrere attraverso la propria Brescia personale. Perché ciascuno sa di possederne una.