“Sulle strade della Mille Miglia”, a Sirmione la presentazione

Sirmione. Il 28 aprile del 1932 Tazio Nuvolari e Gabriele d’Annunzio si incontrano al Vittoriale di Gardone Riviera, un piccolo gioiello suggella la visita: è una tartarughina d’oro donata dal Vate all’uomo più veloce del mondo.

A Sirmione 90 anni dopo Giordano Bruno Guerri, presidente della fondazione “Il Vittoriale degli Italiani“, Maria Leitner, giornalista Rai e Attilio Facconi, esperto di auto storiche, fanno rivivere il leggendario incontro carico di passione per i motori con “Sulle strade della Mille Miglia”. L’appuntamento è per giovedì 28 aprile alle 20,45 a Palazzo Callas Exhibitions, sala Catullo.

Giordano Bruno Guerri dialoga di auto, gare automobilistiche, Tazio Nuvolari e Gabriele d’Annunzio con Attilio Facconi, autore del libro. Interviene Maria Leitner, giornalista Rai, curatrice e conduttrice di TG2 Motori

Ingresso libero, la platea sarà gestita osservando le norme di sicurezza anti covid. Qui per riservare il posto.