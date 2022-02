“Nunca mas!”, mercoledì in San Cristo incontro sul vescovo guatemalteco Juan Gerardi

Mercoledì 2 marzo alle ore 18.00-19.00, quinto appuntamento, sia in presenza sia in diretta streaming, degli “Incontri Primavera” 2022 organizzati dalla rivista “Missione Oggi”, in collaborazione con Missionari Saveriani e Libreria Paoline di Brescia.

Anselmo Palini presenterà il suo nuovo libro, Juan Gerardi. Nunca más – Mai più (Ave 2021). In presenza nel complesso San Cristo, Sala Romanino, via Piamarta 9 a Brescia. L’evento sarà anche trasmesso sul canale YouTube e sulla pagina Web di “Missione Oggi” https://www.saveriani.it/missioneoggi

Dialogano con l’autore Mauro Castagnaro, giornalista esperto di America latina, del gruppo redazionale “Missione Oggi”; Gabriele Colleoni, vicedirettore “Giornale di Brescia”; Roberto Cammarata, presidente del Consiglio Comunale di Brescia. Modera Mario Menin, direttore “Missione Oggi”.

“Il Romero dimenticato”, la “voce dei senza voce”, il “vescovo dei diritti umani”: in tutti questi modi è stato indicato Juan Gerardi, guatemalteco, al centro del libro di Anselmo Palini. Nunca más! Mai più sequestri, assassinii, violenze, massacri, torture, desaparecidos!

Nel Guatemala della seconda metà del Novecento, oppresso da feroci dittature militari, la voce del vescovo Juan Gerardi si è levata alta e forte a chiedere verità e giustizia per le migliaia di vittime della repressione e della violazione dei diritti umani. Divenuta scomoda per il potere politico, militare ed economico che dominava nel Paese, è stata messa a tacere per sempre, al pari di quella di migliaia di catechisti e delegati della parola, sacerdoti, religiosi e religiose, oltre a leader politici e sindacali. Il Guatemala è stato infatti un popolo di martiri, un popolo crocifisso, e per questo suo popolo Juan Gerardi ha dato la vita. La prefazione del libro è del cardinale guatemalteco Alvaro Ramazzini Imeri.