Festival Giallo Garda: i martedì dell’Accademia con Baraldi e Lucarelli

(red.) Festival Giallo Garda rinnova gli appuntamenti con la sua “Accademia Noir” per il mese di febbraio 2022 con il motto “Parole Immagini Suoni” e con i grandi nomi di Barbara Baraldi e Carlo Lucarelli. Un ciclo di eventi a tema in streaming dedicati ad appassionati, lettori e scrittori che vogliono approfondire la conoscenza del genere giallo in tutte le sue sfumature. Gli incontri sono in programma gratuitamente ogni martedì sera alle 20,15 (su Zoom, previa iscrizione sul sito festivalgiallogarda.it alla voce eventi/accademia per ricevere il link per il collegamento).

Ad aprire il programma il 1° febbraio è “I suoni di Aurora – Battiti, ritmi e arie nei romanzi di Barbara Baraldi” con la scrittrice Barbara Baraldi autrice della serie “Aurora Scalviati, profiler del buio” e Carlo Zaza, magistrato e presidente di giuria del Festival Giallo Garda.

L’8 febbraio la giornalista Erica Arosio e Tiziana Prina, co-fondatrice di Edizioni Le Assassine, conducono “Nuove donne, nuovo cinema: le donne nei film La bugiarda – Madres paralelas – Titane e L’arminuta”.

Il 15 febbraio ospite di Accademia Noir è lo scrittore e maestro del giallo Carlo Lucarelli, che presenta il suo nuovo romanzo “Léon” nella serata “Léon, ovvero il suono nell’ispirazione letteraria”, assieme a Carlo Zaza.

Il mese di eventi si conclude il 22 febbraio con “Femmine, donne, ragazze e dark lady nella storia del cinema” con la giornalista Erica Arosio e Pierfranco Bianchetti, critico cinematografico e presidente sindacato dei critici cinematografici, autore del libro “L’altra metà del cinema, cento donne sul grande schermo”.

A marzo sono già preannunciati due appuntamenti: martedì 1 marzo Alessandra Calanchi docente presso l’Università di Urbino e Carlo Zaza dialogano sul libro “Quando il testimone è l’assistente vocale (e altri studi). Colonne mute e sonore del noir” a cura di M. Bartolucci, M. Messina, G. Puntarello e con prefazione di A. Calanchi

Il giorno 8 marzo si parla del tema comune scelto dalla rete dei festival culturali italiani Rete Pym per il 2022, ovvero “La Meraviglia”, con la proiezione integrale del film “Le meraviglie” di Alice Rohrwacher, con introduzione e chiusura di Ilaria Feole.