“Divisionismo italiano. Sguardi e prospettive. 1880-1920”, il libro presentato in Loggia

Giovedì 27 gennaio alle 18, nel Salone Vanvitelliano di palazzo Loggia, viene presentato il libro di Annie-Paule Quinsac, professor emerita dell’University of South Carolina, “Divisionismo italiano. Sguardi e prospettive. 1880-1920”, edito dalla Compagnia della Stampa – Massetti Rodella Editori.

Porta i saluti dell’amministrazione comunale il sindaco Emilio Del Bono. Oltre all’autrice intervengono Eugenio Massetti, editore della Compagnia della Stampa, Pierangelo Guizzi, presidente dell’Officina Culturale Triumplina e Roberto Consolandi, storico dell’arte.

Modera l’incontro Massimo Tedeschi, giornalista e scrittore.

Ingresso su prenotazione. Iscrizione su www.librixia.eu

Per l’accesso è obbligatorio l’esibizione del green pass rafforzato e l’uso della mascherina ffp2.

Testo fondamentale sul divisionismo italiano, la sua storiografia e le varie chiavi di lettura degli ultimi cinquant’anni, il libro muove dalla traduzione aggiornata della dissertazione di dottorato “La peinture divisionniste italienne. Origines et premiers développements 1880-1895” discussa alla Sorbonne da Annie-Paule Quinsac nel luglio 1968 e pubblicata a Parigi nel 1972 [Klincsieck con il contributo del Centre National de la Recherche Scientifique]. La traduzione – che occupa grande parte del primo volume – ripropone il testo originale del ’69, inserendo brani e citazioni che per “renderne più fruibile la lettura ad un pubblico francese” erano state tolte dall’edizione a stampa.

Per aggiornamenti di quel libro che ha segnato generazioni di studiosi, s’intendono le note a margine del testo che coesistono con quelle originali a piè pagina; informano su ritrovamenti di opere, rimandano a testi recenti o segnalano documenti previamente non disponibili che hanno cambiato un’interpretazione.