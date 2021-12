Selvaggia Lucarelli lunedì in San Barnaba per ‘Librixia winter’

(red.) Prosegue, con il secondo appuntamento, “Librixia Winter” la prima edizione invernale della manifestazione libraria bresciana organizzata da Confartigianato Brescia, attraverso il proprio Circolo culturale AnCos, e da Comune di Brescia, che quest’anno raddoppia e lancia per la prima volta un’edizione invernale con tre appuntamenti di prestigio.

Lunedì 20 dicembre alle 18.30, all’Auditorium San Barnaba di corso Magenta 44, Selvaggia Lucarelli, intervistata da Carlo Piccinato, presenterà il suo ultimo libro “Crepacuore”, nel quale racconta come un incontro tra un uomo, che non vede nulla oltre se stesso, e una donna, che non vede nulla oltre lui, può trasformarsi in una devastante dipendenza affettiva da cui la protagonista uscirà solo dopo aver toccato il fondo.

Selvaggia Lucarelli attraverso i propri profili social scrive di politica, media, costume e società, partecipa a trasmissioni Tv ed è autrice di numerose pubblicazioni.

Ingresso gratuito con prenotazione on line obbligatoria sul sito www.librixia.eu e presentazione della certificazione verde rafforzata (Super green pass).