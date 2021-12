‘Gustare Dio. Sulle orme dei mistici’, un incontro mercoledì in San Cristo

(red.) Mercoledì 15 dicembre tra le ore 18 e le ore 19 nel complesso San Cristo, Sala Romanino in via Piamarta 9 a Brescia, ultimo appuntamento degli “Incontri Autunno” 2021 della rivista Missione Oggi, in collaborazione con Missionari Saveriani e Libreria Paoline di Brescia. Sarà presentato il libro di Faustino Ferrari, Gustare Dio. Sulle orme dei mistici (Effatà 2021). Dialogano con l’autore: Vladimir Zelinsky, prete ortodosso, già docente di letteratura russa all’Università Cattolica di Brescia, Sara Bignotti, responsabile editrice Morcelliana. Lettura di brani scelti di Giuseppe Marchetti. Modera Mario Menin direttore “Missione Oggi”.

Tutta la nostra conoscenza, anche quella religiosa e spirituale, ha una stretta relazione con i sensi. E non si può disgiungere da essi la dimensione simbolica. La parola astratta sapienza deriva dal verbo latino sapere (gustare). L’essere sapienti è l’esercizio del gusto dell’intelligenza. Si può apprendere la sapienza del gustare Dio? Solo se ci si dà del tempo. Un tempo per la calma, la quiete, il silenzio, la meditazione, la preghiera.

Faustino Ferrari, originario di Ghedi (BS), dove è nato nel 1959, è un religioso della Società di Maria (Padri Maristi). Da molti anni si ritrova coinvolto in attività educative rivolte a minori e giovani e di socializzazione con gli immigrati.

L’evento sarà in presenza e in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina web di Missione Oggi: https://www.saveriani.it/missioneoggi.