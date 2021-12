“Veleni negati. Il caso Caffaro”, in San Cristo la presentazione

Alle ore 18 di martedì 7 dicembre, nella sala Romanino del complesso di San Cristo in via Piamarta 9 a Brescia è in programma la presentazione del libro di Marino Ruzzenenti “Veleni negati. Il caso Caffaro“. Dialogano con l’autore: Paolo Ricci, epidemiologo, Rosy Battaglia, giornalista e presidente di Cittadini Reattivi APS, Pierino Antonioli, contadino del popolo inquinato. Coordina Stefania Baiguera del Tavolo Basta veleni.

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria segreteria@missioneoggi.it 030 3772780-1.

Fu la pubblicazione di una ricerca storica a far scoprire ai bresciani, vent’anni fa, il disastro ambientale prodotto in città dalle industrie chimiche Caffaro con un inquinamento diffuso da diossine e PCB che i bresciani si ritrovano nel sangue a livelli che non hanno riscontri in altri luoghi del Paese, pure feriti da un’industrializzazione scriteriata. Da allora inizia una storia, a tratti incredibile, di rimozioni e negazionismo che in questo saggio vengono ricostruiti con accurati

rimandi a una vasta documentazione, mantenendo al contempo uno stile leggero, non privo di toni ironici. Non stupisce, quindi, che la mancata bonifica sia l’esito,

paradossalmente inevitabile, di questa vicenda bresciana, emblema in verità di tanti casi molto simili degli altri quaranta siti inquinati di interesse nazionale: si tratta del “debito ambientale” accumulato dal Paese, di cui spesso parla il nuovo ministro della Transizione ecologica e che attende finalmente un nuovo vigoroso impulso.

Come raggiungere San Cristo (Missionari Saveriani, via Piamarta 9, Brescia). Per arrivare: è necessario transitare per piazza Tebaldo Brusato. Dall’autostrada: uscita Brescia Centro, seguire le indicazioni per Santa Giulia fino a piazzale Arnaldo, girare dietro al monumento e prendere la seconda a destra (via Alberto Mario). Raggiunta piazza Tebaldo Brusato, girare a destra e seguire l’indicazione “deviazione” fino ad imboccare via Carlo Cattaneo, proseguire dritto fino a via Laura Cereto, girare a destra verso piazza del Foro e via Musei, quindi ancora a destra fino a via Piamarta, salendo a sinistra fino alla chiesa di San Cristo ed entrando nel parcheggio.

Per uscire: (per piazzale Arnaldo) da via Piamarta: proseguire dritto per via Gambara fino all’incrocio con via Cattaneo, girare a destra fino a via Gabriele Rosa, quindi a sinistra fino a via Trieste e ancora a sinistra fino a piazzale Arnaldo; (per galleria Tito Speri) da via Piamarta: proseguire dritto per via Gambara fino all’incrocio con via Carlo Cattaneo, girare a destra fino a via Mazzini e ancora a destra verso la galleria.