Sabato Valeria Raimondi presenta “Il penultimo giorno”

(red.) Sabato 6 novembre ore 18,30 presso la Biblioteca Sociale “Porto delle Culture” di via Milano 59 è in programma la presentazione de “Il Penultimo giorno“: Valeria Raimondi presenta la sua ultima raccolta di poesie. All’evento interverrà, alla chitarra, Mario Archetti.

Valeria Raimondi vive a Brescia e fa parte dell’Associazione culturale Movimento dal Sottosuolo. Nel 2016 viene tradotta in lingua albanese con i poeti Beppe Costa e Jack Hirschman. Suoi inediti compaiono in Distanze (Fara 2018) e alcune invettive nella Gazzetta dei Dipartimenti del Collage de ‘Pataphysique. Una sua poesia è intro dell’album musicale dei Dnk. Nel 2011 esce con Thauma la silloge Io No (Exio); nel 2014 con Fusibilia Debito il Tempo, opera vincitrice del Premio Eros e Kairos.

Sue poesie vengono tradotte in portoghese e presentate a San Paolo del Brasile nel 2018. Nel 2019 esce per Pietre Vive La nostra classe sepolta: cronache poetiche dai mondi del lavoro, selezione di poesie di lavoratori e lavoratrici di tutta Italia. Nel 2020 la sua testimonianza di lavoro e di vita nella Lombardia colpita dal Covid, Una storia sbagliata, viene pubblicata da MicroMega. Nel marzo del 2021 è uscita la raccolta Il penultimo giorno. Prenotazione consigliata scrivendo a portodelleculture@gmail.com, ingresso consentito solo con green pass e fino a esaurimento posti.