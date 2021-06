A Verolavecchia la presentazione di “Ti porto con me”, di Emma Cremaschini

(red.) Giovedì 24 giugno alle ore 20,45 nell’Anfiteatro di Verolavecchia (Bs) viene presentata il libro “Ti porto con me“, opera prima della quindicenne Emma Cremaschini.

In Ti porto con me (ed. LuoghiInteriori) si alternano passato e presente, si incontrano generazioni diverse alle prese con esperienze dalle quali emerge l’importanza dei legami affettivi e del fare memoria.

In caso di maltempo la presentazione si terrà all’interno del Teatro “G. Montini”, in vicolo Canale, messo a disposizione della parrocchia di Verolavecchia. L’ingresso è libero, ma prevede la presenza massima di 200 persone. Per prenotazioni e informazioni contattare la biblioteca allo 030.992 1052 o alla mail biblioteca@comune.verolavecchia.bs.it.