Domenica al museo Mille Miglia c’è Librolì

(red.) Domenica presso il museo Mille Miglia di Sant’Eufemia a Brescia (viale Bornata 123), dalle 10 alle 18 è in programma l’evento solidale ” Librolì “. Oltre alle più importanti librerie di Brescia sono presenti case editrici, artisti, laboratori e molte curiosità.

L’iniziativa è stata presentata venerdì da don Daniele Faita, vicario del vescovo per Brescia ed Hinterland , dall’assessore Roberta Morelli per il comune di Brescia, dall’assessore regionale alla casa Alessandro Mattinzoli, e dalla direttrice dell’evento Barbara Casella. L’entrata è libera.