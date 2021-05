Quando il virtuale diventa reale, incontro con Giovanni Grandi per Missione Oggi

(red.) Mercoledì 19 maggio penultimo appuntamento degli “Incontri Primavera” 2021 della rivista Missione Oggi, in collaborazione con Missionari Saveriani e Libreria Paoline di Brescia. Sarà presentato il libro di Giovanni Grandi, Virtuale è reale. Aver cura delle parole per aver cura delle persone. L’evento sarà trasmesso sul canale YouTube e sulla pagina web di Missione Oggi.

Dialogano con l’autore Lucrezia Pedrali, insegnante, formatrice, già condirettrice di “CEM Mondialità”; Fabrizio Colombo, missionario comboniano, media trainer, curatore artistico del Mashariki African Film Festival, Fausto Colombo, ordinario di Teoria e tecniche dei media presso l’Università Cattolica di Milano. Modera Diego Piovani, giornalista, direttore “Missionari Saveriani”. Introduce Mario Menin, direttore “Missione Oggi”.

La vita di tutti, specialmente delle nuove generazioni, si svolge sempre più nella dimensione online, sulle piattaforme social e attraverso le chat. Gli ambienti online non sono una simulazione di realtà, sono la realtà stessa delle relazioni interpersonali e sociali. Per questo occorre rielaborare lo sguardo sulla vita e sulla società nella consapevolezza che “virtuale è reale”. Ispirandosi al Manifesto per la Comunicazione non ostile, Giovanni Grandi invita a porre attenzione agli stili comunicativi da preferire – quelli non aggressivi e rispettosi dell’altro – per prendersi cura delle relazioni. Dieci spunti di riflessione e discussione per chi desidera affrontare con semplicità e profondità la sfida etica dell’integrazione tra virtuale e fisico nelle interazioni e nelle relazioni.

Giovanni Grandi è professore di Filosofia morale presso l’Università di Trieste. Saggista e divulgatore, ha pubblicato diversi volumi di argomento antropologico e filosofico. È tra i fondatori dell’iniziativa “Parole O-Stili” per la promozione di stili di comunicazione non violenti sul web. Sulle sue pagine Facebook e YouTube e sulla piattaforma Esercizi Morali propone brevi spunti di riflessione e di esercizio a partire dalle materie dei suoi studi.