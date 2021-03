“Muori presto”, un libro sul neofascismo presentato giovedì 18

I Giovani Democratici della provincia di Brescia ospiteranno la presentazione del libro “Muori presto” di Federico Gervasoni, secondo volume del giornalista bresciano dedicato al fenomeno del neofascismo nel nostro territorio. L’incontro si svolgerà in diretta Facebook giovedì 18 marzo 2021 alle ore 18.

Insieme all’autore parteciperanno al dibattito il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ed il deputato Alfredo Bazoli; modererà l’incontro il segretario provinciale dei Giovani Democratici Paolo Apostoli.

Il libro tratta delle reazioni che il campo neofascista ha rivolto all’autore in seguito alla pubblicazione del volume: “Il cuore nero della città”, il quale aveva indagato sulla scena neofascista italiana, portandolo a presentare il testo anche ben lontano da Brescia.

Il segretario provinciale Apostoli ha affermato: “E’ un piacere ospitare la prima presentazione del nuovo libro di Federico Gervasoni insieme ad ospiti tanto autorevoli. Parlare delle violenze e del neofascismo è sempre necessario e serve a ricordare a noi giovani che dobbiamo continuare a difendere i valori della democrazia.”

L’incontro sarà registrato e sarà in seguito visibile anche sulla piattaforma YouTube.