“Perchè la politica non ha più bisogno dei cattolici”, lunedì la presentazione

(red.) l’Associazione Dieci Giornate invita alla presentazione del libro di Fabio Pizzul “Perchè la politica non ha più bisogno dei cattolici. La democrazia dopo il Covid-19”.

L’evento è in programma lunedì 25 gennaio alle 18,00 in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Associazione Dieci Giornate.

Alla presentazione prendono parte Gianni Girelli, consigliere regionale Pd e presidente Dieci Giornate, Emilio Del Bono sindaco di Brescia, don Fabio Corazzina parroco della Parrocchia di Fiumicello e l’autore del volume, Fabio Pizzul, consigliere regionale Pd.