Microeditoria: 10 mila visualizzazioni, 20 mila persone raggiunte

(red.) Numeri da capogiro per la diciottesima edizione tutta on line della Microeditoria, conclusa questa domenica 15 novembre: 10.000 visualizzazioni, da tutta la regione e anche da fuori, e più di 20.000 persone raggiunte grazie alla ramificazione degli strumenti social. “Quest’anno siamo riusciti a diffondere il mondo della Microeditoria registrando numeri di partecipazione altissimi e impensabili se solo avessimo concepito la rassegna solo in presenza fisica”, ha detto la responsabile dell’organizzazione, Daniela Mena. “Il fatto che tutti gli autori ed editori coinvolti abbiano accettato con noi questa sfida, sta a significare che la Microeditoria di Chiari è percepita come un punto di riferimento a cui guardare sempre con grande attenzione. Siamo davvero molto soddisfatti, lo sforzo intrapreso in questi anni, coronato dalla nomina a Capitale del Libro, ci spinge a fare ancora meglio per il futuro. Pensiamo ora a celebrare anche nei prossimi mesi questo importantissimo riconoscimento”.

Con i numerosi appuntamenti dedicati ai bambini, all’ambiente, alla terra, e senza dimenticare il momento terribile che la pandemia sta facendo vivere a tutta l’umanità, le tappe di questa edizione hanno rappresentato punti di gioia e di dolore, hanno attraversato le storie di tutti attraverso le micro storie di ciascuno. Non si fa differenza tra i grandi e i piccoli della storia, l’importante è essere testimoni di quanto sia magnificamente misterioso essere accolti dalla nostra madre terra. E allora ci accorgeremmo di quanto siano importanti le storie di tutti, a maggior ragione quando capita che la storia collettiva abbia una coscienza della propria memoria, delle proprie origini e delle persone che hanno contribuito a rendere la terra un luogo ospitale.