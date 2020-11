Microeditoria al via nella “Capitale del Libro 2020”

(red.) La rassegna della Microeditoria ha aperto i battenti a Chiari per il 18esimo anno. Colpita dalle restrizioni pandemiche, ha fatto breccia nel mondo del web confermando il programma previsto e annunciato nei giorni scorsi. Per sigillare questo momento storico, oltre che rendere onore a Chiari Citta del libro 2020, è intervenuto all’evento inaugurale delle 18 di venerdì 13 novembre il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini: “Questo riconoscimento assegnato alla Città di Chiari arriva in un anno complesso e in un territorio fortemente colpito dalla pandemia. Rafforzare il sostegno al settore del libro vuole essere un segnale di forza e speranza, rivolto al futuro, per l’intero settore della cultura. L’auspicio è che anche questo riconoscimento nazionale possa essere in grado di generare meccanismi virtuosi capaci di sviluppare nuove sinergie e progetti culturali, coinvolgenti e innovativi”.

“Madre terra” il fil rouge che connota questa e edizione e che è stato ripreso sia nella fase inaugurale sia nel successivo incontro dal titolo “Agroecologia e crisi climatica” attorno alla pubblicazione “Le soluzioni sostenibili per affrontare il fallimento dell’agroindustria e diffondere una nuova forma di resilienza” di Andre Leu, Vandana Shiva. Una serie di riflessioni e spunti letti anche alla luce dell’attuale modello agroalimentare, la crisi ambientale, sociale ed economica, e non in ultimo rispetto alla Carta della Terra, Documento mondiale e strumento per la costruzione di una società globale giusta, sostenibile e pacifica. In questo senso gli interventi di Eugenia Giulia Grechi, curatrice Festival Carta della Terra per conto di Fondazione Cogeme e Manlio Masucci, giornalista, responsabile della comunicazione di Navdanya International hanno contestualizzato e identificato le parti di responsabilità della famiglia umana e dei valori etici universali: “rispettare la terra e la vita in tutta la sua diversità”.

A conclusione della giornata un prezioso video di Vandana Shiva che rappresenta al meglio il tema di questa diciottesima edizione: “Una scienza sana e una spiritualità informata portano alla stessa conclusione: il destino del genere umano è inscindibilmente collegato al resto della vita sulla Terra. In termini simbolici, la Terra non è soltanto la nostra casa, che dobbiamo tenere pulita e gestirla correttamente, ma è realmente, come tutte le antichità civiltà riconoscevano, la nostra “Madre”. Un pianeta vivente, un luogo sacro.”

Ad aprire alle 10 la giornata di sabato 14 novembre è il tradizione Premio della Microeditoria di Qualità con l’assegnazione di premi da parte della giuria. Intervengono Paolo Festa, presidente dell’Associazione L’Impronta, Fabio Bazzoli, direttore del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, il gruppo di lettura Le Librellule e Michele Scalvenzi segretario della Fondazione Cogeme.

Per partecipare agli eventi programmati i riferimenti sono il sito www.microeditoria.it e il canale YouTube dedicato MicroeditoriaTv.