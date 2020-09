Da sabato alle 10 appuntamento in piazza Vittoria per Librixia

(red.) Prende il via sabato 26 settembre alle 10 per concludersi il 4 ottobre, in piazza Vittoria, Librixia 2020 “Il domani è un libro aperto”, la Fiera del Libro di Brescia nata dalla collaborazione tra Comune di Brescia, Ancos circolo culturale di Confartigianato Brescia e Bcc Agrobresciano, con l’intento di promuovere la cultura e la lettura. Nove giorni di presentazioni e dibattiti per un programma di qualità, in sicurezza e nel rispetto di tutte le normative anticovid. Leggi qui il programma completo di Librixia



Alle 10, nella tensostruttura di piazza Vittoria, avrà luogo l’inaugurazione alla presenza del sindaco Emilio Del Bono, del vicesindaco e assessore alla Cultura Laura Castelletti e di Valter Muchetti, assessore alla Rigenerazione urbana e al Commercio e marketing urbano.

Saranno presenti inoltre il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia e di Ancos Brescia Eugenio Massetti, il vice direttore vicario di Bcc Credito Cooperativo Agrobresciano Alessandro Comini, l’amministratore delegato di Rangoni&Affini Spa Natalino Affini e Monica Ferrata, presidente dell’Associazione Il Leggio.

Alle 11 (area meeting piazza Vittoria e live streaming all’auditorium San Barnaba in corso Magenta 44) Enrico Bertolino presenta “Le 50 Giornate di Milano” (Solferino) in dialogo con Luca Bottura con il suo ultimo libro “Buonisti un cazzo” (Feltrinelli).

Alle 12 (area meeting piazza Vittoria) sarà la volta di Maria Teresa Zorza ed il suo “30 fogli” (Compagnia della Stampa), con Giovanni Quaresmini.

Alle 14 Augusto M. Funari (area meeting piazza Vittoria) presenterà il suo “La metropolitana dentro. Epifanie di un viaggio nel sottosuolo” (Phasar Edizioni) con Piera Maculotti.

Alle 15 alla Biblioteca di San Polo si terrà il laboratorio “Prendiamola con filosofia” (Tlon, Maura Gancitano, Andrea Colamedici). Per prenotazioni chiamare il numero 030 2305998. In caso di pioggia l’evento verrà spostato al coperto.

Sempre alle 15 (area meeting piazza Vittoria) Chiara Alessi parlerà del suo “Prince. Il corpo del figlio (People Editore) con Nadia Busato.

Alle 16.30 (area meeting piazza Vittoria) Alessandro Lucà presenterà “Ti proteggo io” (Iod Edizioni) con il senatore Vito Crimi e il giornalista Giuseppe Spatola.

Alle 18 Paolo Venturini (area meeting piazza Vittoria) illustrerà il suo libro “Michele Dancelli. L’asso di fiori” (Compagnia della Stampa) con Gabriele Colleoni e con la partecipazione di Michele Dancelli, uno dei ciclisti italiani più vincenti di sempre.

Alle 19.30 (area meeting piazza Vittoria e live streaming all’auditorium San Barnaba in corso Magenta 44) la giornata si chiude con “Stai attento alle nuvole” (Solferino) di Massimo Lopez, con Sante Roperto.

Per i giovani lettori torna in Piazza Vittoria anche il Bibliobus. Tutti i giorni dalle 16.30 (dalle 16 nei fine settimana) letture accompagnate per bambini da 0 a 7 anni in spazi attrezzati nel rispetto delle normative anti Covid (info su programma http://bit.ly/bimbibre).

Per partecipare agli incontri di Librixia 2020 ci si dovrà registrare sul nuovo portale internet www.librixia.eu. Per sopperire alla riduzione dei posti a sedere, è stata inoltre prevista la modalità di fruizione in modalità “live streaming” all’auditorium San Barnaba e/o le sale di Palazzo Loggia (secondo il calendario previsto).