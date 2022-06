Le bellezze di Brescia in una brochure in cinese, grazie agli studenti del Lunardi

Brescia. L’idea di far partecipare alcuni studenti di cinese del Lunardi alla realizzazione di una brochure che raccontasse ai cinesi le meraviglie della nostra città, ha preso vita durante l’estate 2021.

I ragazzi, a causa della pandemia, hanno sofferto la solitudine e l’isolamento e meritavano di essere attori di un’esperienza di viaggio seppur all’interno delle mura cittadine.

Grazie al “Piano Estate” stanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione, ho deciso di portare i ragazzi a passeggio tra le meraviglie storiche della nostra città accompagnate da una guida turistica. Ho scelto un percorso che ricostruisse la storia di Brescia attraverso la conoscenza delle piazze principali della città, partendo dal Capitolium e finendo a Piazza Vittoria.

Il nostro obiettivo è stato quello di conoscere meglio Brescia per poi mettere in campo le nostre competenze linguistiche e realizzare una brochure esplicativa in lingua cinese per incentivare il turismo in INCOMING dei cinesi che da sempre amano l’Italia e la nostra cultura.

Da un desiderio semplice di condivisione di un’esperienza, il lavoro si è articolato ed abbiamo avuto bisogno di “compagni 同志” che ci aiutassero nella traduzione e nel montaggio del video.

Abbiamo apprezzato molto il lavoro svolto della mia tirocinante Alice Bodini, ex alunna del Lunardi, laureata a Ca’ Foscari in Lingua Cinese, la quale ha scelto il suo ex liceo per fare pratica d’insegnamento.

Brescia sarà Capitale della Cultura nel 2023 e noi siamo felici di aver contribuito alla diffusione della conoscenza della storia della nostra città e vogliamo essere testimoni che la Scuola è dei Giovani che, con la loro voglia di esplorare, ci insegnano ad essere insegnanti migliori.

Prof.ssa Paola Mangia e gli studenti di cinese della 4L