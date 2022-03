Onore a Renaud e a tutti quei giornalisti/e che stanno rischiando la vita

Onore a lui e a tutti quei giornalisti/e che stanno rischiando la vita per far conoscere gli orrori della guerra. In momenti drammatici, come quelli che stiamo vivendo, ci rendiamo ancora più conto di quanto sia importante avere una stampa libera.

Quanto sia importante avere giornaliste e giornalisti professionisti che descrivono eventi per come li vedono con i loro occhi e non seguendo le veline del loro regime. In fondo è il motivo per cui anche la peggiore democrazia è comunque preferibile alla ‘migliore’ dittatura. Un sistema di media indipendenti ed autorevoli: è la condizione necessaria di ogni democrazia. Scrivo ciò perché oggi in Ucraina è stato ucciso un giornalista e videomaker statunitense, Brent Renaud, collaboratore del New York Times.

Durante una guerra, il contributo di vite umane di giornalisti, è purtroppo sempre molto pesante.

A tutte ed a tutti i professionisti di questo settore, deve andare sempre il nostro ringraziamento.

Putin, alla lunga, si sconfigge anche così, con la libertà di informazione. #Ucraina.

Celso Vassalini