Crisi climatica, “Non è più tempo di rinviare”

(red.) Le “Mamme del Chiese” che da mesi stanno portando avanti la battaglia contro la costruzione del maxi impianto di depurazione del Garda, previsto a Gavardo e Montichiari (Brescia), hanno espresso, in una lettera, le proprie riflessioni sui cambiamenti climatici e sulle sfide climatiche che, con la guerra in corso in Ucraina, interpellano tutti, in primis i rappresentanti della politica.

Pubblichiamo integralmente il contenuto.

In questi giorni sono sbocciati i mandorli e questa sarà una delle primavere più determinanti della nostra storia di europei.

Avevamo una transizione ecologica da compiere e molte cose da cambiare, forse troppe, per riuscire a contenere i danni di una crisi climatica ormai conclamata.

Ora il percorso è stato interrotto da una crisi più grande, una guerra alle nostre porte, terribile per chi la sta vivendo sulla propria pelle, ma angosciante per tutta l’Europa perché starà a noi europei riuscire a porvi

rimedio, ridurne la portata, evitare si trasformi in una catastrofe.

Sono giunti i tempi della responsabilità, quelli in cui solo le cose davvero importanti devono contare.

Qualcuno dice nuovamente che nulla sarà come prima ed è senz’altro vero che certe cose non passano senza modificare la realtà.

La pandemia già ci ha tolto spensieratezza e libertà di movimento, quasi un preludio o forse un allenamento, per tempi ancora peggiori in cui le libertà, se non vigileremo, le vedremo solo ridursi.

Si prefigura uno scenario difficile dove ciò che cercavamo, forse è già perduto: il vivere serenamente in un paese democratico, dove libertà e diritti umani potessero davvero dispiegarsi e essere patrimonio di tutti.

Eravamo a una curva, ancorché impreparati, e forse con mezzi discutibili, ma siamo andati dritti.

E come quando s’imbocca una strada sbagliata, poi occorrerà ripercorrerla all’indietro per ritrovarsi al punto di partenza più stanchi e provati di prima.

Riusciremo mai più ad affrontare la crisi climatica ? Quanto spreco di risorse fa una guerra! E quante energie distolte dal nostro obbiettivo di popolo umano in cammino, in cerca di un modus vivendi più sostenibile tra di noi, popoli tutti, e con Madre Terra!

Ecco, in questo momento di grande disorientamento, la guerra di Ucraina deve diventare la nostra “guerra”, ma non per combattere i russi, ma piuttosto per tenere la bussola ferma, per non perderci.

Ai politici chiediamo un cambio di passo. È scaduto il tempo del navigare, del stare a galla comunque, dello schierarsi. Servono politici responsabili, preparati ad affrontare la vera grande crisi che viviamo che non è solo

la guerra Ucraina, che ne è un di cui, ma la crisi delle risorse energetiche, dell’acqua, della sovranità alimentare; perché questi sono i veri temi che sotto sotto muovono o muoveranno le grandi potenze nelle loro “espressioni di potere”.

E guarda caso sono anche i temi che se affrontati bene possono essere una risposta per mitigare i danni del cambiamento climatico.

Ma per questo servono tavoli e non campi di esercitazione.

Con tutte queste premesse chiediamo ai politici di avere coraggio e non appoggiare, mai più , opere che non siano utili nell’affrontare i veri temi. Non abbiamo bisogno di sprechi.

Le risorse sono più che mai preziose, dobbiamo cercare di progettare in modo innovativo, accompagnare la natura e non contrastarla.

Il risparmio energetico deve essere il primo obbiettivo, assieme all’uso di energie rinnovabili. Il secondo la salvaguardia della risorse fondamentali come l’acqua, in tutte le sue forme disponibili e il suolo fertile per una

sovranità alimentare.

Questi i tre paletti che chiediamo a tutti gli attori in campo di assumere come guida alle decisioni tutte, compreso il nostro depuratore del Garda, che ha avuto solo il merito di fare nascere molte associazioni e comitati di sensibilizzazione e salvaguardia del territorio.

La comunità del Garda si incontri e rifaccia i conti alla luce degli eventi ultimi, dal rincaro dei materiali, e dell’energia allo spreco inutile di così tante risorse e ripensi in quale modo più utile si possano spendere quei 230 milioni per il bene della comunità intera. Ora di motivazioni ce ne sono parecchie.

Le Mamme del Chiese