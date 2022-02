Studio e manifestazioni, siano garantiti i diritti costituzionali

Egregio direttore, non si può considerare didattica ciò che sfrutta dei poveri adolescenti, nel fulcro della loro vita e dei loro “anni migliori “, se poi un giovane muore a causa della stessa.

Che didattica sarebbe mai questa?!

Incidenti di alternanza scuola-lavoro, in questi anni, ce ne sono stati tanti; troppi.

L’ex alternanza “scuola-lavoro era stata introdotta dall’ allora Ministra dell’Istruzione Moratti, inizialmente in forma facoltativa, per gli istituti tecnici e professionali, poi divenuta obbligatoria.

La “buona scuola” di Renzi (e del pd) lo ha esteso, infine, anche ai licei.

Viene considerata una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica, aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola.

In realtà essa non è altro se non una forma di lavoro gratuito e precario, proprio quello a cui da troppo tempo, i giovani sono esposti.

Ricordiamo che il movimento sindacale negli anni ’70 aveva conquistato le 150 ore, che toglievano ore di lavoro a favore dell’istruzione, diversamente ora si tolgono ore di studio per lavorare gratis e questo è inaccettabile!

Incidenti come questi sono inaccettabili (come ogni morte sul lavoro)!!

Il “Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento” (P.C.T.O.), altro non è che l’occasione per un lavoro non retribuito e, con la scusa della formazione e degli stage, una riduzione del costo del lavoro e un aumento della produzione ai danni di migliaia di ragazzi e ragazze innocenti che si trovano catapultati nel mondo del lavoro schiavista, capitalista, egoista, senza poter acquisire realmente, alla fine dei percorsi, è questa la situazione per la stragrande maggioranza di loro, le competenze di indirizzo di cui necessiteranno negli impieghi futuri.

A Governo e Parlamento torniamo a chiedere di abolire immediatamente questa legge vergognosa e la Scuola recuperi il compito assegnatole dalla Costituzione: formare cittadini e cittadine, non manodopera a costo zero!

Non è nemmeno accettabile che una protesta di studenti, sia caricata dalla polizia: è questa la risposta del governo Draghi?

Prendere a manganellate migliaia di ragazzini che chiedono, in modo pacifico, giustizia e serietà per loro ed il loro futuro??? Non soltanto è un atteggiamento anti-costituzionale ma anche vergognoso ed immorale!!!

Condanniamo le cariche ingiustificate e chiediamo che siano garantiti i diritti costituzionali, dello studio e di manifestare.

È ora di dire “BASTA”!

Selene Montin (2° anno di Economia-Università di Brescia)

Ilario Melloncelli (2° anno Liceo De Andre-Brescia)

Diego Cortesi (2° anno Istituto Agrario Dandolo-Lonato)