Gentile Direttore,

Immenso quanto umile e concreto. Sua Santità Papa Francesco eccezionalmente a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio, “Buona sera e grazie di questo incontro, mi piace tanto.” Mi piace un Papa che si fa uno di noi e ci parla da una trasmissione popolare, come da sempre le nostre televisioni locali e giornali. Parole potenti quelle pronunciate sulla necessità del perdono, del rispetto delle persone, della difesa della vita a cominciare da quella di chi attraversa il Mediterraneo alla ricerca di una vita diversa. Quando l’Europa è oggi drammaticamente “vecchia”! Il Papa stasera ha parlato alle nostre coscienze. Ma soprattutto a chi ha responsabilità pubbliche, in Italia e in Europa. Riscrivere le politiche di accoglienza e il trattato di Dublino, come ci aveva indicato anche il Presidente David Maria Sassoli, non è solo un’opzione. È una necessità. Seguo questa trasmissione sempre poiché la trovo seriamente interessante: informa e intrattiene appassionando senza mai farmi sbadigliare…, e regala momenti di spensierata ironica allegria… Stasera con la presenza del Santo Padre ci è stato regalato-donato un momento intenso di emozioni. Una pagina di storia televisiva. Ogni sua parola un macigno contro le ipocrisie e contraddizioni dei nostri tempi. Grande Papa Francesco, la tua grandezza è nella tua immensa umiltà. L’ho ascoltato con immenso piacere. Commovente al massimo questo incontro così ravvicinato di Papa Francesco con il popolo televisivo…, con noi tutti! La cosa peggiore il “Clericalismo “… Ha saputo usare le parole giuste per gli infermieri e medici: Hanno toccato la sofferenza e la pandemia nella parte più brutta e hanno scelto di restare lì, al loro posto. …un uomo può guardare un altro uomo dall’alto in basso solo quando lo aiuta a rialzarsi… Parole semplici, ma di grande potenza che arrivano dritte al cuore e lì restano. Questo Papa è un dono per tutta l’umanità. Quante lacrime, quanta emozione. Grazie Santità per le sue parole semplici, dirette buone come solo un vero papà e mamma rivolge ai propri figli. Io vorrei abbracciarla come un figlio devoto verso il proprio papà. Non dimenticherò mai le parole di Papa Francesco. Mi ha commosso, in particolare, la spiegazione sul “come si prega” alla domanda di Fabio. Come i bambini, che rivolgono ai padri tante domande nella fase dei perché. Ma in realtà le risposte neanche le ascoltano. Quello che interessa loro è essere ascoltati, essere guardati negli occhi, sapere di avere la loro attenzione. Il senso dell’umorismo è una medicina dice Papa Francesco in diretta… ed è verissimo!! Grazie Papa Francesco per questa serata che ricorderò per sempre. Papa Francesco un ennesimo potente messaggio per il mondo: Immagino la Chiesa del futuro come San. Paolo VI, nell’enciclica Evangelii Nuntiandi: una Chiesa in pellegrinaggio. “Di fronte alle sofferenze noi spesso vediamo e passiamo oltre, dimentichiamo. Vedere non basta, bisogna sentire, toccare.” Grazie alla Chiesa che è presente e viva nelle nostre Comunità … alla presenza indefettibile di Suore e Sacerdoti del loro Spirito nella storia delle nostre Comunità…

Grazie PapaFrancesco per essere fonte di concreta ispirazione, invitandoci sempre a guardare dove il nostro sguardo umano fa fatica a soffermarsi.

A Lei preghiere e tanti buoni pensieri dalla nostra comunità.

Celso Vassalini