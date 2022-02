Doniamo alla Leonessa d’Italia una statua di donna che non sia un’allegoria

La Vittoria Alata, recentemente tornata al suo splendore e collocata al Capitolium, è uno dei simboli di Brescia e Aleardi prima e Carducci poi definiscono la nostra città Leonessa, in memoria del valore dimostrato nel corso delle Dieci giornate del 1849. Il nostro immaginario collettivo parrebbe, dunque, caratterizzato da una presenza femminile pervasiva.

In realtà, non è proprio così, perché la Vittoria alata e la Leonessa sono allegorie, della vittoria l’una e del coraggio l’altra. Le donne non c’entrano per nulla, la loro visibilità nel tessuto urbano è relegata a un’infima percentuale di strade loro intitolate, la metà a sante e madonne, e nella statuaria pubblica sono quasi invisibili: c’è solamente Gli emigranti al parco Torri Gemelle ─ che, a dispetto del titolo, rappresenta una donna e una bambina ─ una figura anonima collettiva, non una donna con nome e cognome degna di essere ricordata per il suo contributo alla storia e alla società e non solamente per la sua cura, abnegazione e sofferenza. L’anno scorso Milano ha dedicato una statua a Cristina Trivulzio a Milano e a breve raddoppierà con Margherita Hack. A Brescia esistono varie statue femminili, dalla Lodoiga alla Bella Italia, dalla Musa del Moretto alle versioni della Brescia armata, che incarnano allegorie o miti e non rendono visibili le donne nello spazio della memoria pubblica di una città che, nel 2020, su complessivi 199.375 abitanti conta 104.261 femmine (52.3%) e 95.114 maschi (47.7%), secondo i dati statistici riportati dal sito ufficiale del Comune. Brescia non ha un volto di donna e le donne sono una maggioranza invisibile.

Secondo una recente indagine coordinata dalla critica d’arte e docente universitaria Ludovica Piazzi, in Italia sono presenti complessivamente 171 statue di donne. Il problema non è solo italiano; a Londra su 1500 statue il 20% è dedicato a uomini, mentre alle donne solamente il 4%, cioè la metà di quelle di animali (8%). Nella capitale britannica, tuttavia, la Commissione per la diversità nello spazio pubblico, recentemente istituita, sta lavorando affinché i monumenti pubblici riflettano in modo fedele le diversità di Londra e i successi di tutte e tutti coloro che hanno contribuito al successo della città, donne comprese. Anche a New York è partita un’azione positiva per conferire maggiore visibilità alle donne nello spazio pubblico: il 26 agosto 2019, in occasione della Giornata dell’Uguaglianza delle Donne sono state poste al Rockefeller Center le prime Statues for Equality — dieci sculture in bronzo raffiguranti altrettante donne, icone nei rispettivi settori di appartenenza, dallo spettacolo alla scienza, passando per lo sport — seguite man mano da ulteriori sculture in altri spazi pubblici.

Dopo essere stata la prima città italiana a dedicare uno stadio di atletica a un’atleta, Brescia potrebbe arricchire il primato e continuare a dare il buon esempio di buone pratiche contro le discriminazioni di genere collocando in uno spazio pubblico del centro ─ più un monumento è collocato in una zona centrale, più è percepito come importante ─ una statua di donna dotata di nome e cognome, non un’allegoria o una figura anonima collettiva.

Prima di fare nomi ─ e sicuramente ce ne sono tanti degni di essere ricordati e onorati ─è, tuttavia, opportuno ragionare sui requisiti di chi effigiare. Dovrebbe, pensiamo, essere una donna di valore, di cui celebrare la vita, le azioni, il contributo alla società, alla cultura, alla scienza, che costituisca modello forte di riferimento per le giovani generazioni in un’ottica di superamento del sessismo nello spazio pubblico e che abbia valore di per sé, non in quanto figlia/moglie/amante/fidanzata di un uomo importante. In una battuta: accanto alle statue di Garibaldi non c’è Anita, giustamente; il problema, caso mai, è che pochissime sono le statue che la ricordano.

Claudia Speziali, Referente Associazione culturale Celacanto Brescia

Alberto Molinari, Presidente Associazione Caliniani Brescia