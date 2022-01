“Naboo torna a casa”, famiglia di Lonato cerca disperatamente il proprio gatto

Gentile direttore,

La disturbo e le chiedo col cuore in mano se gentilmente potete inserire nella vostra testata giornalistica online un articolo sullo smarrimento che ormai crediamo furto del nostro gatto Devon Rex bianco con gli occhi azzurri, avvenuto a Lonato del Garda, in frazione Sedena.

È dal 5 agosto che lo cerchiamo, dopo essere stato aggredito da un gatto di vicini nel nostro giardino, non è stato più trovato. È stato visto il giorno dopo a 100 metri da casa ma non uscendo non sapeva tornare. Crediamo proprio in quell’incrocio sia stato preso da qualcuno e mai più restituito.

Sono state fatte denuncia da vigili, carabinieri, asl e tutto, essendo un gatto di proprietà con microchip. Abbiamo tappezzato Sedena di volantini e online in vari gruppi e testate giornalistiche ne hanno scritto.

È uscito anche sul programma Dalla parte degli animali, su rete4 il 28 novembre la notizia nella rubrica SOS Animali.

Ma non abbiamo notizie.

Non è stato trovato morto e ormai la storia sarebbe uscita fuori fosse stato ucciso da una macchina, abbiamo anche chiamato il comune per chiedere per la rimozione delle carcasse ma il loro ufficio ha detto che non è stato rimosso mai il suo corpo.

Crediamo, parlando anche con esperti di tutta Italia, nonché allevatori della razza, che il gatto sia stato rubato probabilmente proprio dove è stato visto a 100 metri da casa.

È una razza molto delicata e soprattutto Naboo, questo il suo nome, aveva un grave problema di lacrimazione oculare ed essendo bianco richiede attenzione perché non solo aveva dermatite, ma anche rischia carcinomi alla pelle se esposto al sole.

Vi prego, per me è un bambino e non c’è giorno che non pianga per la sua mancanza.

Mia figlia che ora ha 14 mesi ancora se ne ricorda e quando vede gli avvisi che abbiamo messo in giro, ride ancora e gli dà il bacino.

So che il furto di un gatto potrebbe non essere notizia di valore per una testata giornalistica ma come me si sono mossi tanti volontari con le condivisioni di questo smarrimento e sembra assurdo che chi l’ha preso non lo lasci andare e non lo riporti alla sua famiglia.

Vi prego, una condivisione potrebbe aiutarci a finire nella bacheca giusta online e riportarlo a casa.

La vita non è più la stessa senza Naboo.

Grazie mille!

Cordialmente,

Anila Resuli