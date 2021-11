Il grazie speciale dal Summit G20 ai volontari della Protezione civile e medici e operatori sanitari

Doppia foto di famiglia per il Summit G20 di Roma: dopo la fotografia “tradizionale” dei leader, sul palco sono saliti medici e operatori sanitari, in camice bianco o divisa da soccorritori delle donne e uomini di Protezione Civile. Il loro arrivo è stato salutato dall’applauso del membri del G20, prima dello scatto insieme. Si tratta in particolare di una delegazione di medici e infermieri e dei volontari di Protezione Civile impegnati in tutte le grandi e piccole Città del nostro Paese, nel contrasto alla pandemia da Covid 19.

Il Presidente Prof. Draghi, portare ai volontari un Grazie: “Questa rete di donne e uomini dello Stato, della Difesa, della Stampa e volontari è fondamentale per un supporto concreto in caso di necessità per tutte le nostre Comunità. La popolazione considera i volontari della Protezione civile come ‘angeli’ pronti ad intervenire”. Sento il mio cuore che batte orgoglioso della mia provincia di tutto il sistema, ma in particolare i volontari, per il prezioso e silenzioso lavoro fin dalle prime ore dell’evento, per l’abnegazione e per il loro l’impegno. Vestono divise di colore diverso e, in molti casi la rassicurante penna alpina, ma una cosa li accomuna: il loro grande cuore. Siete uomini e donne speciali”

Un grazie ai volontari: “Siete come angeli”.

Celso Vassalini volontario Vice Presidente Aifos – Protezione Civile (Formazione-Informazione)