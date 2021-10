Emergenza covid in Romania, Lombardia riapra l’ospedale in fiera

L’emergenza Covid 19 non sembra arrestarsi. Difronte alla crescita che si registra in Romania, non solo voglio ringraziare le autorità della Regione Lombardia per aver messo a disposizione delle dosi monoclonali ma suggeriamo alle autorità lombarde di coordinarsi con le istituzioni rumene per accogliere , se necessario , riaprire l’ ospedale in fiera, una delle eccellenze lombarde costruite con la generosità del popolo lombardo ma da sempre a disposizione di tutti.

Ricordiamo che durante la fase critica dell’emergenza la Romania ha mandato personale medico in aiuto del popolo italiano e lombardo in particolare ricambiamo quel gesto di umanità accogliendo malati in Lombardia , inviando le strutture le esperienza della grande eccellenza che è stato l’Ospedale in Fiera, mobilitiamo gli alpini

Marco Baratto, Incontri culturali Franco Italiani