Pista ciclabile ad ostacoli: non basta tirare una riga per garantire sicurezza

Oltre la strada…c’è sempre il marciapiede!! Queste immagini sono state scattate ieri mentre mi recavo in bici alla Clinica Sant’Anna. Le prime 5 fatte in via Milano all’andata e rappresentano il risultato relativo alla mobilità dolce del progetto di “riqualificazione e rigenerazione” della via. Il riferimento va alla nuova pista ciclabile; osservate bene la sede dove è stata realizzata. Lo slogan che campeggia sullo striscione rappresenta bene la realtà, ovvero, come far diventare “resiliente” l’uso della bici in alternativa ai pedoni e non alle auto, in un percorso davvero singolare da circuito per apprendisti ciclisti. Siamo alle solite: chi controlla e forma i progettisti e gli esecutori dei lavori, per la serie: tira una riga e tutto fa brodo!!! Le altre sono sulla strada del ritorno partendo dalla clinica, passando in via Volturno in vicinanza alla scuola media Romanino e, quasi alla fine del percorso, in prossimità di Campo Marte. Fate bene attenzione allo spazio riservato, soprattutto ai pedoni… Forse, cominciare a fare una seria riflessione a come si riduce la mobilità sostenibile a Brescia partendo dai mezzi non inquinanti, ci aiuterà a capire meglio come sia lunga e tortuosa la “strada” del risanamento ambientale.

Maurizio Bresciani, Comitato per la Salute, la Rinascita e la Salvaguardia del Centro Storico