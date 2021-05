Brescia, riaprire la Sala Lettura Umberto Eco anche nei Weekend

La sala lettura “Umberto Eco” era stata riaperta dopo la zona rossa, a giugno 2020. Tuttavia, visti e considerati gli orari, estremamente ridotti (lunedì-venerdì 8,30-12.30;14-18.30), era stato chiesto da parte di alcune Associazioni Studentesche di ampliarli fino alla sera e al weekend, nel limite del possibile.

Il Comune di Brescia ha accolto parzialmente la richiesta, implementando l’orario continuato 8-21 dal lunedì al venerdì. Tuttavia, il sabato e domenica l’aula non è ancora accessibile, o meglio, è chiusa; a fronte delle aule studio di UniBS (Isu a Mompiano su tutte) che invece possono tenere aperto anche il weekend.

Queste aule sono riservate però ai soli iscritti Unibs e dunque i fuorisede (ma non solo) che, per ovvi motivi, sono tornati a Brescia, ne rimangono esclusi. Oltre a questo anche molti studenti UniBS, a causa delle restrizioni e distanziamenti covid non riescono a trovare posto nel weekend.

Per questi motivi, consentire l’apertura della sala Eco anche nel weekend come avveniva prima della pandemia, è una richiesta che reputiamo ragionevole.

Forza Italia Brescia

Coordinatore Cittadino Paolo Fontana

Capogruppo Consiliare

Paola Vilardi

Coordinatore Studenti per le Libertà Brescia

Marco Pe

Responsabile Dipartimento Istruzione di FI Brescia.

Andrea Valsecchi