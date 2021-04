Mediterranea, appello per il vaccino ai cittadini fragili

Mediterranea ha il coraggio di essere dove le cose accadono, in mezzo al mare e in mezzo alle città , ai paesi , alle grandi e piccole comunità dove vivono uomini e donne fragili, perché malati e poveri e soli e senza capacità o possibilità di accedere a un servizio che li possa accogliere e curare.

Accanto a loro ci sono, nei luoghi che li accolgono, operatori ed operatrici ad elevata professionalità e generosità, che lavorano senza sosta, perché la fragilità e la sua cura non guarda alle ore, ai giorni, alle festività, c’è, è lì, nella sua cruda, persistente realtà.

L’identificazione della popolazione fragile è fondamentale per stabilire la priorità degli interventi di salute pubblica nelle persone a maggior rischio .

Sono gli anziani, le persone giovani e non, affette da patologie croniche multiple, da disabilità, da malattie tumorali, ma sono anche i senza fissa dimora, gli stranieri accolti nei Cas e negli Sprar, le donne maltrattate, violate nel corpo e nel cuore e chi li accoglie e li accudisce.

Questi, commissario Figliuolo, vanno protetti con il vaccino, se riconosce la loro fragilità promuove la loro vita.

Mediterranea li conosce tutti e tutte, anche se hanno volti, storie, età diverse, sono gli invisibili, noi siamo con loro.

Cristiana Manenti,

coordinatrice Brescia per Mediterranea Saving Humans