Crisi umanitaria in Bosnia. Cgil Brescia: “Necessario immediato intervento internazionale”

La comunità internazionale, a partire dall’Unione europea, deve intervenire immediatamente per risolvere quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza umanitaria.

Sono migliaia i rifugiati bloccati sulla rotta balcanica, senza un tetto e senza servizi essenziali e con temperature sotto lo zero. Non possono essere abbandonati, vanno immediatamente accolti: vanno subito aperti canali umanitari e attivati piani di redistribuzione dei migranti tra i Paesi Europei.

Già in occasione della giornata internazionale dei migranti avevamo denunciato la situazione, previsto l’imminente tragedia e chiesto di mettere fine ai respingimenti sulla rotta balcanica. Chiediamo che queste palesi violazioni del diritto di asilo cessino immediatamente, e che la normativa internazionale e la Convenzione di Ginevra vengano pienamente rispettate.

Camera del Lavoro di Brescia