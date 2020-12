Dopo il V-day speriamo che il nostro mondo possa cambiare

Parte il “Vax day” in Italia e nelle nostre Comunità, un percorso che spero sia prospettive nuove e cambi il clima depressogeno che stiamo vivendo. Più che mai oggi inizia l’attacco al virus…

Il grazie a chi in vari modi si è adoperato e si sta adoperando per chi è malato. L’attacco al virus- campagna di vaccinazione é più che giusto che si inizi da chi lavora in sanità, quindi si passi alle persone più fragili per età o patologie, poi tutti gli altri.

Che si inizi da loro non è obbligatorio ma, un dovere morale e di riconoscenza. In fine concordo all’appello di Papa Francesco: “I vaccini siano per tutti”. “I vaccini siano di tutti”. Questo l’appello ai governanti e soprattutto ai Sindaci di Papa Francesco durante il messaggio di Natale. “I vaccini sono luce di speranza, ma solo se sono a disposizione anche degli ultimi e dei più bisognosi”. Oggi è il “Natale” laico della speranza! E io ci sarò’ come ogni cittadino/a nel controllare, e pronto a vaccinarmi per il bene di tutti! Nel non dimenticare che tutti abbiamo avuto paura. Abbiamo visto improvvisamente la morte diffusa.

Ho espresso tante volte che i medici, infermieri tutti soprattutto la stampa, le radio la televisione nazionali e locali, il personale delle strutture ospedaliere, medici di famiglia, i volontari della protezione civile, forze dell’ordine e, l’impegno della Chiesa nelle nostre Comunità, hanno dato mente e corpo per settimane, scoprendo che i limiti si possono superare. E forse dentro di noi speriamo che il mondo ed in particolare il nostro mondo possa cambiare.

Celso Vassalini