Il Tavolo Basta Veleni scrive a Babbo Natale: toglici un po’ di porcherie

Caro Babbo Natale, ti aspettavamo grande e grosso come nei film, invece, non sei poi così tanto robusto, anzi… Vedendoti così dovremo rivedere non poche delle cose che ti abbiamo scritto nella letterina, ad esempio, in base alla tua enorme possenza ti avremmo chiesto come primo regalo quello di togliere di mezzo tutte quelle enormi porcherie che fanno della provincia di Brescia la capitale della monnezza e delle cave e discariche più o meno abusive di rifiuti tossico – nocivi e, purtroppo, anche radioattivi, e poi ancora, di ridurre la potenza d’incenerimento dei rifiuti di uno dei più grandi impianti d’Europa, ma non è finita qui, avremmo voluto tanto chiederti di pulire il fiume Mella che è una fogna a cielo aperto, e pensa, che vorrebbero, quelli che contano negli affari, fare altrettanto per il fiume Chiese. Ti risparmiamo la bonifica della Caffaro che è stata, per chi vive a Brescia, la prima grande scoperta di avere un primato mondiale per la presenza nei terreni e nella falda di una delle sostanze più pericolose e letali per la vita delle persone, il PCB. C’è pure la TAV che anche questa preferiremmo come regalo non avere, così come le tante fabbriche ancora inquinanti.

Comunque, caro Babbo Natale, tornando a noi, non vedendoti poi così grande e grosso, per quest’ anno ci accontenteremmo di un semplice regalo: per favore fai mettere in funzione le 2 nuove centraline di monitoraggio dell’aria per conoscere la schifezza che respiriamo in questa città che è stata più volte campione d’Italia per inquinamento atmosferico. Oltretutto, non so se lo sai, ma oltre ad essere costate fior di soldoni sono state ferme 2 lunghissimi anni.

Ora, se ce le fai mettere in funzione potremmo conoscere meglio quanti e quali sono i cocktail di veleni che ogni giorno rischiamo di respirare e che costringono tante persone a ricorrere a costose spese mediche, quando va bene… Lo chiediamo a te Babbo Natale che ogni anno accontenti le richieste di ciascuno di noi, perché chi dovrebbe occuparsi dei beni comuni di questa città non lo fa e si nasconde dietro un dito per timore di doverci far sapere cose brutte e, soprattutto, dover fare cose che spiacciono tanto ai signori degli affari.

Questo non è tutto quello che avremmo voluto chiederti, ma per quest’anno ci basta ed avanza sapendo che col Covid alle calcagna dovrai accontentare tante altre persone in cerca di serenità e di un futuro migliore.

Grazie caro Babbo Natale, ci ha fatto molto piacere conoscerti di persona anche se ti immaginavamo un po’ diverso, ma ci è bastato vederti per fidarci subito e convincerci che un regalo così bello ce lo lascerai sotto l’albero di Natale.

Brescia, 23 dicembre 2020 Ciao, il Tavolo Basta Veleni