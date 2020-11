Federazione Esperantista Italiana: al bresciano Luigi Fraccaroli la presidenza

Siamo lieti e orgogliosi di comunicare che, durante la riunione telematica del 7 novembre 2020, il Consiglio Nazionale della Federazione Esperantista Italiana ha eletto Luigi Fraccaroli, presidente del Gruppo Esperantista Bresciano, quale presidente della Federazione Esperantista Italiana per il triennio 2020-2023. Un altro traguardo di prestigio per Brescia e per l’esperantismo bresciano.

Daniela Branchi, Brescia