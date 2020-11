Lonato: “Il Bar Sport non ha ricevuto alcuna sanzione”

Rispetto a questo articolo sulle multe all’esterno di alcuni locali per violazioni del Dpcm sul coronavirus, riceviamo e volentieri pubblichiamo una precisazione arrivata via mail dai titolari del Bar Sport di Lonato.

1) Bar Sport non ha ricevuto alcuna sanzione, diversamente da come viene divulgato in paese, in quanto non è mai stata rilevata alcuna trasgressione.

2) Il parcheggio antistante il Bar Sport è pubblico e non privato o di proprietà del bar. Di conseguenza ogni azione su suolo pubblico riconduce alla sola e unica responsabilità personale dell’individuo e non dell’attività.

3) Bar Sport precisa con più e dovute segnalazioni, ben chiare, poste all’esterno e all’interno dell’attività, l’impossibilità di consumare all’aperto o in prossimità dello spazio del bar.

4) Le sanzioni comminate includono, inoltre, quelle per violazione dei confini comunali, come stabilito da Dpcm.

5) Dopo aver letto più verbali si precisa che: essendo un piazzale pubblico, piazzale Antonio Gramsci, non è scontato che le consumazioni effettuate siano riconducibili al solo Bar Sport in quanto esistono delle attività attigue che vendono, esse stesse, bibite o similari.

Simone e Daniela

gestori del Bar Sport di Lonato