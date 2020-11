Elezioni e raccolta firme dei cittadini, sospendiamole per il 2021

Buongiorno sono Giovanni Cafaro candidato Sindaco al Comune di Milano nel 2021 con la mia lista civica indipendente Movimentiamoci Insieme.

Ho scritto al Ministro dell’ Interno, al Prefetto di Milano , al Presidente della Regione Lombardia ed al Sindaco di Milano per sospendere alle prossime elezioni amministrative del 2021, la sottoscrizione delle firme dei cittadini residenti a sostegno dei candidati Sindaci e consiglieri comunali delle liste civiche come la mia .

Gli esperti prevedono che almeno fino alla prossima estate la situazione non tornerà alla normalità , e per evitare che i candidati delle liste civiche come la mia possano mettere a rischio la propria salute e la propria vita o quella dei propri concittadini, infatti in caso di asintomatici portatori di virus essi potrebbero infettare i cittadini milanesi entrando in contatto con loro o recandosi nelle loro abitazioni per la sottoscrizione delle firme delle lista civica .

Mi auspico vivamente per la nostra salute e la nostra vita ed in particolare per la vita dei candidati Sindaci , consiglieri e dei cittadini residenti a Milano che ci sia per le prossime elezioni amministrative per il Sindaco la sospensione della sottoscrizione delle firme .

Dott. Giovanni Cafaro

Candidato Sindaco al Comune di Milano

Lista civica indipendente Movimentiamoci