Mattarella a Castegnato: Poche parole che arrivano al cuore dell’Italia perbene

Egregio Direttore,

Una visita a sorpresa, nel giorno di Ognissanti e alla vigilia della commemorazione dei defunti. La sua presenza in un luogo simbolo. Il cimitero della città di Castegnato, per onorare le vittime del Covid-19 che nel mio territorio sono state 2.751 e per rispondere a quei vigliacchi che, proprio lì, hanno rubato la stele in memoria delle vittime. Con la discrezione che lo contraddistingue, oggi ha ancora una volta dimostrato il valore di un grande Presidente, il valore di un grande Uomo. Poche parole che arrivano al cuore dell’Italia perbene. «Sono venuto qui per rivolgere un pensiero a tutti i defunti e tra di loro alle vittime del coronavirus, ai tanti morti in solitudine. Ho scelto di farlo in questo cimitero dove è avvenuto il furto ignobile della croce posta a memoria delle vittime della pandemia».

«Ricordare i nostri morti – ha continuato – è un dovere che va affiancato a quello della responsabilità di proseguire nell’impegno per contrastare e sconfiggere questa malattia così grave, mettendo da parte partigianerie, protagonismi ed egoismi per unire le forze di tutti e di ciascuno, quale che sia il suo ruolo e le sue convinzioni, nell’obiettivo comune di difendere la salute delle persone e di assicurare la ripresa del nostro Paese» Al Presidente è stata donata un’opera di Mario Raineri umile sensibile artista di Castegnato. Bravo Mario, la prestigiosa destinazione di un tuo lavoro è una giusta valorizzazione dello stesso.

Celso Vassalini